"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

"Барселона" может проводить домашние матчи без зрителей до февраля 2021 года, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такой вариант развития событий является худшим по результатам исследования, которое провело руководство каталонского клуба. При оптимистичном развитии событий болельщики могут вернуться на трибуны в середине ноября. Стоит отметить, что каждый домашний матч приносит "Барселоне" доход в размере 3,3 миллионов евро только на билетах.

Напомним, что в настоящее время чемпионат Испании и Лига Чемпионов приостановлены из-за угрозы распространения китайского коронавирусом. В связи с этим "Барселона" несет большие убытки и была вынуждена сократить зарплаты футболистам на 70 процентов.

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