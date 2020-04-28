"Барселона" может начать проводить три тренировки в день

Глава отдела методологии "Барселоны" Пако Сейрулло сообщил о том, как будут проходить тренировки клуба к возобновлению сезона.

"Мысль в том, чтобы вместо одной тренировки в день проводить до трех тренировок в день. Они будут короче и интенсивнее с хорошими восстановлением между ними. При таком режиме вы можете начать соревноваться через три или четыре недели", - цитирует Сейрулло Catalunya Radio.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек.

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