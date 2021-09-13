"Барселона" может надолго потерять Брейтуэйта

Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт перенесет операцию на колене, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

В последнее время футболист лечился консервативным методом, но это не принесло результата. В итоге медицинский штаб "Барселоны" принял решение о необходимости операции. Сроки восстановления не разглашаются, но они могут составить несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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