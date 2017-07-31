"Барселона" может нарушить условия контракта с Неймаром

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"Барселона" может нарушить условия контракта с Неймаром

"Барселона" может нарушить условия контракта с бразильским форвардом Неймаром, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "сине-гранатовых" не намерено выплачивать футболисту бонус в размере 26 миллионов евро, который положен ему за то, что он 31 июля 2017 года является игроком каталонского клуба, если тот в итоге перейдёт в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что отец Неймара специально затягивает трансфер своего сына, чтобы получить данный бонус. 

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