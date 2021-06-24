"Барселона" может обменять Альбу на молодого таланта из "Интера"

Теги барселонаинтер миланжорди альбаалессандро бастони

"Барселона" может обменять Альбу на молодого таланта из "Интера"Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN. каталонская "Барселона" может совершить обмен с миланским "Интером". В направлении Милана может последовать Жорди Альба, а в Каталонию - Алессандро Бастони.

По информации источника, "Интер" является одним из тех клубов, которые заинтересованы в услугах испанского латераля. Отмечается, что причина по которой "блауграна" готова расстаться с Альбой - его высокая заработная плата.

Однако по сообщению источника, Альба не намерен покидать "Барселону".

Также не пропустите: Фетисов высказался о натурализации Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов