"Барселона" может обменять Альбу на молодого таланта из "Интера"

Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN. каталонская "Барселона" может совершить обмен с миланским "Интером". В направлении Милана может последовать Жорди Альба, а в Каталонию - Алессандро Бастони.

По информации источника, "Интер" является одним из тех клубов, которые заинтересованы в услугах испанского латераля. Отмечается, что причина по которой "блауграна" готова расстаться с Альбой - его высокая заработная плата.

Однако по сообщению источника, Альба не намерен покидать "Барселону".

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