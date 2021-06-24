"Барселона" может обменять Альбу на молодого таланта из "Интера"
Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен
Как сообщает ESPN. каталонская "Барселона" может совершить обмен с миланским "Интером". В направлении Милана может последовать Жорди Альба, а в Каталонию - Алессандро Бастони.
По информации источника, "Интер" является одним из тех клубов, которые заинтересованы в услугах испанского латераля. Отмечается, что причина по которой "блауграна" готова расстаться с Альбой - его высокая заработная плата.
Однако по сообщению источника, Альба не намерен покидать "Барселону".
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|Гранада
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|Леванте
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|Эйбар
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