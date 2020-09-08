"Барселона" может обменять Умтити на Депая

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"Барселона" может обменять Умтити на Депая

"Барселона" намерена предложить "Лиону" французского защитника Самуэля Умтити, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет обменять Умтити на голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. "Барселона" также может доплатить 20-25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Умтити является воспитанником "Лиона". Впрочем, проблемой для его перехода может стать высокая зарплата француза.

В прошлом сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Умтити 18 поединков.

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