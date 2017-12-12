"Барселона" может обменяться игроками с "Миланом"

Каталонская "Барселона" в зимнее трансферное окно может обменяться игроками с итальянским "Миланом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" активно интересуются форвардом "россонери" Андре Силвой. При этом каталонский гранд вполне будет готов включить в сделку по 22-летнему нападающему своего вингера Жерара Деулофеу, который в прошлом сезоне уже вступал за "Милан" на правах аренды, будучи игроком английского "Эвертона".

Напомним, "Барселона" получила три предложения по своему ключевому игроку. | soccernews.ru