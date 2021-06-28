"Барселона" может объявить о продлении контракта с Месси в день рождения Лапорты

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"Барселона" может объявить о продлении контракта с Месси в день рождения Лапорты

Фото инстаграм Лионеля Месси

Названа предполагаемая дата заключения нового соглашения между "Барселоной" и Лионелем Месси.

По информации Marca, в планах "блауграны" объявить о сделке 29 июня. В этот день своё 59-летие будет отмечать президент клуба Жоан Лапорта.

Ранее руководитель "сине-гранатовых" старался продлить контракт с аргентинцем 24 июня. В этот день футболисту исполнилось 34 года.

Ожидается, что стороны подпишут договор, рассчитанный до июня 2023 года.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В прошлом сезоне он забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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