"Барселона" может объявить об увольнении Сетьена через несколько часов

Журналист Sport.es Хуан Аранго анонсировал важные новости из стана "Барселоны".

По его информации, сегодня утром состоится экстренное собрание руководства каталонского клуба.

После заседания будет официальное заявление "сине-гранатовых" для СМИ. Ожидается, что это произойдет в 12:00 по московскому времени.

Вероятно, "Барса" объявит об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера.

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