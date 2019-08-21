"Барселона" может оштрафовать Дембеле за его отказ проходить медицинское обследование

"Барселона" намерена наложить штраф на хавбека команды Усмана Дембеле за то, что он отказался проходить медицинское обследование после матча 1-го тура Ла лиги с "Атлетиком" (0:1), передает Sport.es.

Пока неизвестно, осознанно ли 22-летний игрок скрыл свою травму, если это так, то это будет считаться серьезным нарушением по правилам Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов (AFE).

Наказанием может стать отстранение до 30 дней без выплаты зарплаты. Он может потерять от 360 тысяч до 1 миллиона евро.

Если же футболиста не отстранят, то штраф все равно будет наложен. Сумма может вырасти до 25 процентов от его месячной заработной платы.

Напомним, агент футболиста заявлял, что Дембеле не специально отказался проходить мед.обследование, так как обнаружил травму лишь на тренировке на следующий день.

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