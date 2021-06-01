"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может сохранить свой пост.

По сведениям Diario Sport, если голландец останется в команде, то клуб может изменить условия его контракта. Куману предложат снижение зарплаты и рост призовых за победу в различных турнирах. Если Куман согласится на такие условия, то в соглашении пропишут опцию продления в случае достижения определенных результатов.

Отмечается, что новый контракт Кумана станет демонстрацией поддержки руководства со стороны менеджеров.

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