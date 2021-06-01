"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта

Теги барселонарональд куман

"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может сохранить свой пост.

По сведениям Diario Sport, если голландец останется в команде, то клуб может изменить условия его контракта. Куману предложат снижение зарплаты и рост призовых за победу в различных турнирах. Если Куман согласится на такие условия, то в соглашении пропишут опцию продления в случае достижения определенных результатов.

Отмечается, что новый контракт Кумана станет демонстрацией поддержки руководства со стороны менеджеров.

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