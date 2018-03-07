"Барселона" может отдать Мину в аренду

Каталонская "Барселона" может отдать своего защитника Йерри Мину в аренду, информирует испанская пресса.

Сообщается, "сине-гранатовые" намерены помочь в адаптации 23-летнего бека к особенностям европейского футбола. И лучшим способом для этого в каталонском гранде определили вариант с арендой колумбийца в "Жирону".

Напомним, МакГуан - первый английский футболист "Барселоны" со времен Линекера. | soccernews.ru