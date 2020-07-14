"Барселона" может отдать Умтити в аренду

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"Барселона" может отдать Умтити в аренду

"Барселона" готова отдать в аренду французского защитника Самуэля Умтити, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Рома", "Наполи" и "Лацио". Каталонцы предпочли бы продать француза, но никто не желает приобретать игрока из-за его травматичности.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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