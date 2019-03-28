"Барселона" может отдать в аренду "Аяксу" четырёх игроков в рамках сделки по де Лигту

Теги маттейс де лигтаяксбарселонажан-клер тодибохуан мирандаориоль бускетс

"Барселона" может отдать в аренду "Аяксу" четырёх игроков в рамках сделки по де Лигту

"Барселона" и "Аякс" продолжают вести переговоры по трансферу защитника Маттейса де Лигта.

По информации Catalunya Radio, клубы обсуждают не только размер компенсации за 19-летнего голландца, но и возможность включения в сделку нескольких игроков "сине-гранатовых".

Сообщается, что в амстердамскую команду на правах аренды могут перебраться сразу четыре футболиста - защитники Жан-Клер Тодибо и Хуан Миранда, а также хавбеки Ориоль Бускетс и Рикард Пуч.

Ранее стало известно, что "Барселона" готова заплатить за де Лигта 60 миллионов евро, но "Аякс" требует 100 миллионов.

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