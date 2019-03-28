"Барселона" может отдать в аренду "Аяксу" четырёх игроков в рамках сделки по де Лигту
"Барселона" и "Аякс" продолжают вести переговоры по трансферу защитника Маттейса де Лигта.
По информации Catalunya Radio, клубы обсуждают не только размер компенсации за 19-летнего голландца, но и возможность включения в сделку нескольких игроков "сине-гранатовых".
Сообщается, что в амстердамскую команду на правах аренды могут перебраться сразу четыре футболиста - защитники Жан-Клер Тодибо и Хуан Миранда, а также хавбеки Ориоль Бускетс и Рикард Пуч.
Ранее стало известно, что "Барселона" готова заплатить за де Лигта 60 миллионов евро, но "Аякс" требует 100 миллионов.
Не пропустите: "Барселона" включилась в гонку за Эррерой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан хочет пригласить в "Реал" Рабьо
-
Савин выставил на аукцион манекен, который сбил Заболотный
-
"Барселона" хочет купить Хадсона-Одои
-
Солари не ожидал увольнения из "Реала" посреди сезона
-
Самедов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Думаю, что эта история нехорошо закончится для ребят"
-
"Барселона" может отдать в аренду "Аяксу" четырёх игроков в рамках сделки по де Лигту
-
Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры
-
Португальский топ-клуб интересуется хавбеком "Ростова"
-
Сульшер: "Я всегда мечтал об этой работе"
-
Бенитес решил остаться в "Ньюкасле"
-
"Барселона" включилась в гонку за Эррерой
-
3
"Манчестер Юнайтед" утвердил Сульшера на посту главного тренера
-
7
Зидан получит 500 миллионов евро на летние трансферы
-
Агент Абеля Эрнандеса анонсировал уход футболиста из ЦСКА, но затем опроверг свои слова
-
"Манчестер Юнайтед" предложит 40 миллионов евро за игрока сборной Мексики
-
"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Милана"
-
2
Моуринью не нужен "Монако"
-
Три клуба Серии А поборются за основного защитника "Ливерпуля"
-
Стали известны претенденты на проведение матча за Суперкубок России 2019 года
-
"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22