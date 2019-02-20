"Барселона" может отказаться от лидера бомбардиров Бундеслиги

Теги барселонанико ковачбавария мюнхенлука йович

"Барселона" может отказаться от лидера бомбардиров Бундеслиги

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович в летнее трансферное окно может стать игроком нового клуба. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, на игрока нацелились "Барселона" и "Бавария". Каталонский клуб уже встретился с агентами 21-летнего футболиста. Проблемой может стать сумма, заявленная на серба.  

"Айнтрахт" готов отпустить Йовича за 50 миллионов евро.

Кроме того, тренер "Баварии" Нико Ковач раньше встречался с футболистом и готов заплатить требуемую сумму.  

Футболист  занимает первую строчку в рейтинге бомбардиров Бундеслиги с 14 голами в 20 матчах. 

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