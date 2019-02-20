"Барселона" может отказаться от лидера бомбардиров Бундеслиги
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович в летнее трансферное окно может стать игроком нового клуба. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, на игрока нацелились "Барселона" и "Бавария". Каталонский клуб уже встретился с агентами 21-летнего футболиста. Проблемой может стать сумма, заявленная на серба.
"Айнтрахт" готов отпустить Йовича за 50 миллионов евро.
Кроме того, тренер "Баварии" Нико Ковач раньше встречался с футболистом и готов заплатить требуемую сумму.
Футболист занимает первую строчку в рейтинге бомбардиров Бундеслиги с 14 голами в 20 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12