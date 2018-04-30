"Барселона" может отказаться от подписания Артура

Каталонская "Барселона" может отказаться от подписания полузащитника "Гремио" Артура, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" могут отдать предпочтение трансферу хавбека севильского "Бетиса" Фабиана Руиса, к которому они проявляют активный интерес в последнее время, перед приобретением перспективного бразильца. В настоящее время в "Барсе" оценивают плюсы и минусы обоих трансферов.

Напомним, игроки "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезона. | soccernews.ru