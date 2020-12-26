"Барселона" может отказаться от покупки Депая

Переход нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону находится под угрозой срыва, сообщает Sport.es.

По информации источника, у каталонского клуба нет денег на несколько трансферов, а приобретение центрального защитника руководство "сине-гранатовых" считает более приоритетным, чем подписание атакующего игрока.

Скорее всего, "блауграна" купит голландца только в том случае, если зимой будет продан кто-то из имеющихся форвардов.

Ранее стало известно, что на Депая также претендует ПСЖ, но "Барса" является фаворитом в гонке за футболистом "Лиона".

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