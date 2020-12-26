"Барселона" может отказаться от покупки Депая
Переход нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону находится под угрозой срыва, сообщает Sport.es.
По информации источника, у каталонского клуба нет денег на несколько трансферов, а приобретение центрального защитника руководство "сине-гранатовых" считает более приоритетным, чем подписание атакующего игрока.
Скорее всего, "блауграна" купит голландца только в том случае, если зимой будет продан кто-то из имеющихся форвардов.
Ранее стало известно, что на Депая также претендует ПСЖ, но "Барса" является фаворитом в гонке за футболистом "Лиона".
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14