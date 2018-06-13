"Барселона" может отказаться от покупки Гризманна ради приобретения звезды АПЛ

Каталонская "Барселона" может отказаться от покупки своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" начали терять оптимизм в отношении возможного подписания француза, поэтому они уже начали готовить предложение по его альтернативе - вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В частности, за египтянина каталонский гранд планирует заплатить 100 миллионов евро и включить в сделку по нему своего голкипера Яспера Силлессена.

Напомним, Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико". | soccernews.ru