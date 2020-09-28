"Барселона" может отказаться от покупки нового нападающего

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"Барселона" может отказаться от покупки нового нападающего

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что в команде не появится новый центральный форвард на замену Луису Суаресу.

"Новый нападающий и новый план на игру никогда не помешают, но можно играть и без "девятки", - цитирует Кумана Marca.

Напомним, что в стартовом матче Примеры "Барса" разгромила "Вильярреал" со счётом 4:0.

33-летний Суарес бесплатно ушёл в "Атлетико". Из номинальных "девяток" в составе "сине-гранатовых" остался только Мартин Брейтуэйт.

Не пропустите: Куман прокомментировал разгромную победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
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