"Барселона" может отказаться от покупки нового нападающего

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что в команде не появится новый центральный форвард на замену Луису Суаресу.

"Новый нападающий и новый план на игру никогда не помешают, но можно играть и без "девятки", - цитирует Кумана Marca.

Напомним, что в стартовом матче Примеры "Барса" разгромила "Вильярреал" со счётом 4:0.

33-летний Суарес бесплатно ушёл в "Атлетико". Из номинальных "девяток" в составе "сине-гранатовых" остался только Мартин Брейтуэйт.

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