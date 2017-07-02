"Барселона" может отказаться от приобретения правого защитника ради Верратти

Каталонская "Барселона" может отказаться от приобретения правого защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что сэкономленные на этом средства клуб может перенаправить на покупку хавбека французского ПСЖ Марко Верратти. Правый же фланг обороны в новом сезоне в таком случае будет отдан на откуп Серхи Роберто и Алейшу Видалю.

Напомним, Бельерин уже определился со своим будущим. | soccernews.ru