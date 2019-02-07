"Барселона" может отказаться от трансфера де Лигта

Ранее сообщалось, что защитник "Аякса" Маттей де Лигт принял решение летом перебраться в "Барселону".

Однако по сведениям Mundo Deportivo, каталонский клуб не спешит начинать переговоры по трансферу 19-летнего голландца.

По информации издания, летом в приоритет "Барселоны" входит продление соглашения с Жорди Альбой и поиск дублера для него, а также покупка центрфорварда.

Напомним, что в трансфере де Лигта заинтересованы ПСЖ и "Ювентус".

В текущем сезоне на счету де Лигта три гола и один ассист в 33 играх.

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