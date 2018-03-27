"Барселона" может отказаться от трансфера Гризманна

"Барселона" может отказаться от покупки нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает AS.

По сведениям издания, это произойдёт, если 27-летний француз следующим летом не подаст запрос на трансфер.

"Барселона" и "Атлетико" заключили соответствующее джентльменское соглашение. "Матрасники" всё ещё надеются сохранить звёздного форварда и продлить с ним контракт.

Не пропустите: Коке дал комментарий по будущему Гризманна. | http://soccernews.ru