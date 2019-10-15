"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

Теги барселонапсжнеймарансу фати

"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

Нападающий ПСЖ Неймар может не вернуться в "Барселону" вследствие утраты интереса к нему со стороны каталонского клуба.

По информации Mundo Deportivo, у "сине-гранатовых" есть как минимум четыре причины отказаться от трансфера бразильца.

Во-первых, слева в атаке прекрасно играет воспитанник Ансу Фати, а приход Неймара сократит для 16-летнего футболиста количество игровой практики.

Во-вторых, "блауграна" намерена потратиться на покупку нового центрфорварда, что ограничит их финансовые возможности следующим летом.

В-третьих, игрок ПСЖ часто травмируется, что также смущает боссов действующего чемпиона Испании.

В-четвёртых, в 2021 году пройдут выборы нового совета директоров и нынешнее руководство не хочет рисковать с такой спорной сделкой, чтобы не навредить своему рейтингу.

Не пропустите: "Барселона" интересуется талантливым немцем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"

Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов