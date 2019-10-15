"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

Нападающий ПСЖ Неймар может не вернуться в "Барселону" вследствие утраты интереса к нему со стороны каталонского клуба.

По информации Mundo Deportivo, у "сине-гранатовых" есть как минимум четыре причины отказаться от трансфера бразильца.

Во-первых, слева в атаке прекрасно играет воспитанник Ансу Фати, а приход Неймара сократит для 16-летнего футболиста количество игровой практики.

Во-вторых, "блауграна" намерена потратиться на покупку нового центрфорварда, что ограничит их финансовые возможности следующим летом.

В-третьих, игрок ПСЖ часто травмируется, что также смущает боссов действующего чемпиона Испании.

В-четвёртых, в 2021 году пройдут выборы нового совета директоров и нынешнее руководство не хочет рисковать с такой спорной сделкой, чтобы не навредить своему рейтингу.

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