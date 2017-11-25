"Барселона" может отказаться от трансфера Озила

"Барселона" может отказаться от трансфера полузащитника Месута Озила, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в руководстве каталонского клуба сомневаются в целесообразности приобретения 29-летнего немца в январе.

В стане "сине-гранатовых" считают, что Озил может повторить путь Арды Турана, чей переход из "Атлетико" в "Барселону" не оправдал себя.

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