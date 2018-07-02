"Барселона" может отказаться от трансфера Виллиана

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"Барселона" может отказаться от трансфера ВиллианаКаталонская "Барселона" может отказаться от трансфера вингера "Челси" Виллиана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" посчитали слишком высокой цену в 80 миллионов евро, в которую "аристократы" оценили своего игрока. Ввиду этого каталонский гранд, вероятнее всего, свернет свой интерес к бразильцу.

Напомним, сегодня Лангле должен объявить о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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