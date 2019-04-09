"Барселона" может отказаться от трансфера Йовича

Трансфер сербского нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича в "Барселону" может не состояться, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем твиттере.

По данным источника, каталонский клуб не устраивает запросы "Айнтрахта", который оценивает игрока в 65-70 миллионов евро. В связи с этим "Барселона" намерена переключиться на более дешевые варианты. К тому же, сам Йович не хочет быть запасным форвардом в "Барселоне".

Таким образом, главным претендентом на серба является "Бавария". В этом сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал семь голевых передач.

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