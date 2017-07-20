"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимы

Каталонская "Барселона" может отложить переговоры по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо до ближайшей зимы.

Как информирует Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не готовы платить за 28-летнего хавбека полную сумму его клаусулы, которая составляет 40 миллионов евро. Учитывая же нежелание китайского клуба расставаться со своим ключевым игроком в разгар сезона, каталонский гранд вполне может отложить переговоры по бразильцу до зимы, когда в Китае завершится сезон, что даст возможность сторонам провести более конструктивный диалог.

Напомним, Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону". | soccernews.ru