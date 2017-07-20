"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимы

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"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимыКаталонская "Барселона" может отложить переговоры по полузащитнику китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо до ближайшей зимы.

Как информирует Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не готовы платить за 28-летнего хавбека полную сумму его клаусулы, которая составляет 40 миллионов евро. Учитывая же нежелание китайского клуба расставаться со своим ключевым игроком в разгар сезона, каталонский гранд вполне может отложить переговоры по бразильцу до зимы, когда в Китае завершится сезон, что даст возможность сторонам провести более конструктивный диалог.

Напомним, Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону". | soccernews.ru

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