"Барселона" может отложить трансфер Ольмо

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"Барселона" может отложить трансфер Ольмо

Фото: твиттер Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" по-прежнему интересуется испанским полузащитником "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, но может отложить его покупку на год, сообщает AS.

По сведениям источника, дело в высокой цене на футболиста. В настоящее время немецкий клуб требует за него 60 миллионов евро, но через год цена может сильно снизиться в связи с приближением окончания контракта.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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