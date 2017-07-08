"Барселона" может отомстить ПСЖ за нежелание вести переговоры по Верратти уже на трансферном рынке

Ввиду провала переговоров по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти каталонская "Барселона" может вернуться к варианту с приобретением хавбека английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" уже находятся в поисках альтернативы 24-летнему итальянцу. И одним из вариантов в качестве его замены может стать как раз бразильский легионер "красных", которым "Барса" активно интересовалась ранее и который стал одной из приоритетных трансферных целей ПСЖ текущим летом.

Учитывая, что ранее Коутиньо заявлял о своем желании поиграть вместе с Неймаром в каталонском гранде, шансы на то, чтобы отомстить парижанам, у "сине-гранатовых" имеются.

Напомним, Верратти подписал десятилетнее спонсорское соглашение с "Nike". | soccernews.ru