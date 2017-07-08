"Барселона" может отомстить ПСЖ за нежелание вести переговоры по Верратти уже на трансферном рынке

Теги псжливерпульбарселонамарко верраттикоутиньо

"Барселона" может отомстить ПСЖ за нежелание вести переговоры по Верратти уже на трансферном рынкеВвиду провала переговоров по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти каталонская "Барселона" может вернуться к варианту с приобретением хавбека английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" уже находятся в поисках альтернативы 24-летнему итальянцу. И одним из вариантов в качестве его замены может стать как раз бразильский легионер "красных", которым "Барса" активно интересовалась ранее и который стал одной из приоритетных трансферных целей ПСЖ текущим летом.

Учитывая, что ранее Коутиньо заявлял о своем желании поиграть вместе с Неймаром в каталонском гранде, шансы на то, чтобы отомстить парижанам, у "сине-гранатовых" имеются.

Напомним, Верратти подписал десятилетнее спонсорское соглашение с "Nike". | soccernews.ru

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