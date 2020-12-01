"Барселона" может отозвать Тодибо из аренды в "Бенфике"

Центральный защитник Жан-Клер Тодибо может досрочно вернуться из "Бенфики" в "Барселону", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с возвращением француза из аренды в январе.

20-летний футболист до сих пор не дебютировал за "Бенфику", хотя присоединился к "орлам" ещё в начале октября.

Зато "Барсе" Тодибо сможет помочь преодолеть кризис, связанный с эпидемией травм игроков обороны.

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