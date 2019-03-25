"Барселона" может отпустить Умтити в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, скауты "МЮ" присутствуют на игре квалификации Евро-2020 Франция - Исландия, где просматривают 25-летнего игрока.

Отмечается, что "Барселона" готова рассмотреть возможность продажи футболиста.

В этом сезоне Умтити из-за травмы принял участие всего в десяти матчах.

Напомним, что в настоящее время "Барселона" занимается переговорами по покупке Маттейса де Лигта.

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