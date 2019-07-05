"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"
"Барселона" может вернуться в гонку за защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, фаворитом в борьбе за игрока по-прежнему является "Ювентус", но итальянскому клубу по-прежнему не удается согласовать сумму трансфера с "Аяксом". Голландцы оценивают де Лигта в 75 миллионов евро, а "Ювентус" предлагает 50 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонуса.
Напомним, что "Барселона" согласна заплатить за 19-летнего игрока такую сумму, но каталонцы не смогли договориться с ним по личному контракту, а также его агентом по размеру комиссионных.
Не пропустите: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" объявил о переходе Зе Луиша
-
Давид Луис совершил эффектный прыжок в отпуске
-
Луис Адриано отметился зажигательным танцем со своей девушкой
-
"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"
-
2
"Барселона" увеличила цену на Умтити
-
Игроки "Зенита" устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса
-
2
Конте попросил "Интер" выкупить Видаля у "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником
-
Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем
-
Пьяный Деле Алли потерял сознание на пляже
-
Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками
-
ЦСКА нацелился на вингера "Эвертона"
-
8
"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо
-
Экс-защитник "Спартака" Макеев продолжит карьеру в Армении
-
2
Зидан дал согласие на уход Марсело
-
1
Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду
-
Тите не уйдёт с поста главного тренера сборной Бразилии
-
2
"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере Лукаса Васкеса
-
"Дерби Каунти" назвал имя преемника Лэмпарда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32