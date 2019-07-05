"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"

Теги аяксбарселонаматтейс де лигттрансферыювентус

"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"

"Барселона" может вернуться в гонку за защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, фаворитом в борьбе за игрока по-прежнему является "Ювентус", но итальянскому клубу по-прежнему не удается согласовать сумму трансфера с "Аяксом". Голландцы оценивают де Лигта в 75 миллионов евро, а "Ювентус" предлагает 50 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонуса.

Напомним, что "Барселона" согласна заплатить за 19-летнего игрока такую сумму, но каталонцы не смогли договориться с ним по личному контракту, а также его агентом по размеру комиссионных.

Не пропустите: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов