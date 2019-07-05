"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"

"Барселона" может вернуться в гонку за защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, фаворитом в борьбе за игрока по-прежнему является "Ювентус", но итальянскому клубу по-прежнему не удается согласовать сумму трансфера с "Аяксом". Голландцы оценивают де Лигта в 75 миллионов евро, а "Ювентус" предлагает 50 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонуса.

Напомним, что "Барселона" согласна заплатить за 19-летнего игрока такую сумму, но каталонцы не смогли договориться с ним по личному контракту, а также его агентом по размеру комиссионных.

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