"Барселона" хочет перехватить Мбаппе у "Реала"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, руководство "Барсы" уверено, что клуб сможет летом 2022 года подписать топ-игрока.

Отмечается, что "Барса" может предложить Мбаппе подписной бонус в размере 90 миллионов евро, если он перейдет в клуб свободным агентом.

Напомним, что в подписании Мбаппе также заинтересован "Реал", но "сливочные" собирались заплатить ему 50 миллионов евро.

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