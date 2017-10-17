"Барселона" может перехватить трансферную цель "Челси"

Каталонская "Барселона" может перехватить трансферную цель лондонского "Челси" в лице защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассматривают 26-летнего бека неаполитанцев, трансферная стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро, в качестве одной из кандидатур для укрепления центра своей обороны.

В нынешнем сезоне Кулибали забил 2 гола в 12 матчах за "Наполи".

Напомним, "Барселона" продолжает следить за форвардом "Милана". | soccernews.ru