"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"

Каталонская "Барселона" может перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" интересуются форвардом немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, которого представители клуба уже просмотрели в некоторых из матчей его команды. 21-летний нападающий рассматривается в "Барсе" в качестве будущей замены Луису Суаресу.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла лиссабонский "Спортинг". | soccernews.ru