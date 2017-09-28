"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"

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"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"Каталонская "Барселона" может перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" интересуются форвардом немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, которого представители клуба уже просмотрели в некоторых из матчей его команды. 21-летний нападающий рассматривается в "Барсе" в качестве будущей замены Луису Суаресу.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла лиссабонский "Спортинг". | soccernews.ru

комментарии
Лол

Сразу показалось тип Кокорин XD

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