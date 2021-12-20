"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"

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"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Фото: инстаграм Юри Альберто/Автор неизвестен

Нападающий "Интернасьонала" Юри Альберто может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, представители игрока предложили его услуги каталонскому клубу. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Зенит" за 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Альберто провел за "Интернасьонал" 55 матчей, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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