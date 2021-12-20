"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
Фото: инстаграм Юри Альберто/Автор неизвестен
Нападающий "Интернасьонала" Юри Альберто может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, представители игрока предложили его услуги каталонскому клубу. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Зенит" за 15-20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Альберто провел за "Интернасьонал" 55 матчей, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|17
|Мальорка
|20
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|20
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