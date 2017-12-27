"Барселона" может переключиться на альтернативу Гризманну

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнпауло дибалаювентус

"Барселона" может переключиться на альтернативу ГризманнуКаталонская "Барселона" может отказаться от приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы в качестве альтернативы французу, трансфер которого оказался под угрозой после жалобы "матрасников" в ФИФА на действия "блаугранас".

Напомним, Озил стал приоритетной трансферной целью для "Барселоны" в январе. | soccernews.ru

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