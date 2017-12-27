"Барселона" может переключиться на альтернативу Гризманну

Каталонская "Барселона" может отказаться от приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы в качестве альтернативы французу, трансфер которого оказался под угрозой после жалобы "матрасников" в ФИФА на действия "блаугранас".

Напомним, Озил стал приоритетной трансферной целью для "Барселоны" в январе. | soccernews.ru