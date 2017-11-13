"Барселона" может побить свой рекорд по количеству игроков, которые представят клуб на Чемпионате Мира

Каталонская "Барселона" может побить собственный рекорд по количеству игроков, которые будут представлять клуб на Чемпионате Мира.

Так, по подсчетам El Mundo Deportivo, в Россию вместе со своими национальными командами отправится минимум 16 игроков "сине-гранатовых". Предыдущее же достижение клуба датировалась 2014-м годом, когда в Бразилии выступало 14 футболистов "Барсы".

Напомним, Вальверде готовит замены для Иньесты и Ракитича. | soccernews.ru