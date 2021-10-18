"Барселона" может подать в суд на Бартомеу

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"Барселона" может подать в суд на Бартомеу
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном судебном иске против бывшего главы клуба Жозепа Бартомеу.

"У меня много причин для того, чтобы подать в суд на Бартомеу. После того, как будет завершена проверка его деятельности, мы сможем оценить, были ли в действиях Жозепа признаки преступления. Мы сделаем только в том случае, если будем уверены, что выиграем суд", - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее Лапорта заявлял, что из-за действий прежнего руководства "Барселона" накопила долги в размере 1,35 миллиарда евро.

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