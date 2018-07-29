"Барселона" может подписать бывшую трансферную цель "Реала"

Теги барселонаэктор эррерапортуэрнесто вальверде

"Барселона" может подписать бывшую трансферную цель "Реала"Каталонская "Барселона" может подписать полузащитника "Порту" Андера Эрреру, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на приобретении 28-летнего хавбека "драконов", которым ранее интересовался мадридский "Реал", настаивает лично главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

В прошлом сезоне Эррера забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Порту". Его трансфер оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним,  Вальверде заинтересован в подписании бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru

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