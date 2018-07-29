"Барселона" может подписать бывшую трансферную цель "Реала"

Каталонская "Барселона" может подписать полузащитника "Порту" Андера Эрреру, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на приобретении 28-летнего хавбека "драконов", которым ранее интересовался мадридский "Реал", настаивает лично главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

В прошлом сезоне Эррера забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Порту". Его трансфер оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, Вальверде заинтересован в подписании бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru