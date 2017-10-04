"Барселона" может подписать Горетцку уже зимой

Каталонская "Барселона" может подписать полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку уже ближайшей зимой.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" видят в 22-летнем хавбеке игрока, который способен добавить физической мощи команде. Поэтому "Барса" вполне будет готова сделать предложение "Шальке" по его футболисту. Ожидается, что "кобальтовые" вполне будут готовы отпустить Горетцку ввиду того, что летом у него истекает срок действия контракта с клубом.

Напомним, "Барселона" намерена попытаться приобрести Коутиньо в январе. | soccernews.ru