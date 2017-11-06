"Барселона" может подписать Гризманна уже в январе

Каталонская "Барселона" может подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует sport.es, в январе сумма отступных за 26-летнего нападающего "матрасников" снизится с 200 миллионов евро до 100 миллионов. Поэтому "сине-гранатовые", не испытывающие финансовых проблем, могут предпринять попытки подписать француза, не дожидаясь окончания текущего сезона.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за "Атлетико".

Напомним, летом "Лестер" отказал "Барселоне" в продаже Махреза. | soccernews.ru