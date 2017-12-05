"Барселона" может подписать хавбека "Лиона" Ауара

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"Барселона" может подписать хавбека "Лиона" Ауара

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Хуссему Ауару, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Также хавбеком интересуются еще несколько топ-клубов.

В этом сезоне 19-летний Ауар провел за "Лион" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" не намерена менять трансферные приоритеты в связи с травмой Умтити. | http://soccernews.ru

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