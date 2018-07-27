"Барселона" может подписать игрока ПСЖ через год

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"Барселона" может подписать игрока ПСЖ через год

"Барселона" намерена отложить трансфер полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо на год, сообщает ESPN GB.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает подписать 23-летнего футболиста летом 2019 года, когда у него завершится контракт с парижанами. 

Сам игрок готов перейти в "Барселону" уже сейчас, но ПСЖ отказывается его продавать. Таким образом, каталонцы могут заполучить Рабьо через год бесплатно, если ПСЖ не сумеет убедить его продлить контракт.

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