"Барселона" может подписать игрока ПСЖ через год

"Барселона" намерена отложить трансфер полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо на год, сообщает ESPN GB.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает подписать 23-летнего футболиста летом 2019 года, когда у него завершится контракт с парижанами.

Сам игрок готов перейти в "Барселону" уже сейчас, но ПСЖ отказывается его продавать. Таким образом, каталонцы могут заполучить Рабьо через год бесплатно, если ПСЖ не сумеет убедить его продлить контракт.

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