"Барселона" может подписать легенду "Челси"
Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен
"Барселона" договорилась с испанским защитником "Челси" Сезаром Аспиликуэтой, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.
По информации источника, 32-летний капитан лондонского клуба станет футболистом сине-гранатовых на правах свободного агента.
Соглашение испанца с "синими" рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта 20 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых сумел отдал одну результативную передачу.
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