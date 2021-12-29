"Барселона" может подписать легенду "Челси"

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"Барселона" может подписать легенду "Челси"Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась с испанским защитником "Челси" Сезаром Аспиликуэтой, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, 32-летний капитан лондонского клуба станет футболистом сине-гранатовых на правах свободного агента.

Соглашение испанца с "синими" рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта 20 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых сумел отдал одну результативную передачу.

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