"Барселона" может подписать Мартиаля уже в январе

Каталонская "Барселона" может подписать вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует le10sport, "сине-гранатовые" продолжают проявлять предметный интерес к 21-летнему французу, в котором они видят игрока, способного сыграть как на фланге атаки, так и центрфорварда. Ввиду этого "Барса" вполне будет готова сделать предложение по перспективному футболисту уже в январе.

В нынешнем сезоне Мартиаль отметился 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 11 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, зимой "Барселона" подпишет не больше двух игроков. | soccernews.ru