"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
Фото: инстаграм Бойе\Автор неизвестен
"Барселона" продолжает искать различные варианты для усиления линии нападения в январское трансферное окно, сообщает TV3.
По информации источника, каталонский клуб заинтересовался аргентинским форвардом "Эльче" Лукасом Бойе.
Отмечается, что переговоры о переходе могут начаться лишь в том случае, если из стана сине-гранатовых уйдет Люк де Йонг.
Бойе перешел в "Эльче" летом 2020 года. В прошлом сезоне аргентинец сыграл 34 матча в Ла Лиге, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
В текущей кампании нападающий принял участие в 16 встречах, в которых отличился 6 голами и одним ассистом.
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14