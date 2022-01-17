"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"

Фото: инстаграм Бойе\Автор неизвестен

"Барселона" продолжает искать различные варианты для усиления линии нападения в январское трансферное окно, сообщает TV3.

По информации источника, каталонский клуб заинтересовался аргентинским форвардом "Эльче" Лукасом Бойе.

Отмечается, что переговоры о переходе могут начаться лишь в том случае, если из стана сине-гранатовых уйдет Люк де Йонг.

Бойе перешел в "Эльче" летом 2020 года. В прошлом сезоне аргентинец сыграл 34 матча в Ла Лиге, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

В текущей кампании нападающий принял участие в 16 встречах, в которых отличился 6 голами и одним ассистом.

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