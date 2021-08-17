"Барселона" может подписать Обамеянга

Теги барселонаарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгфилиппе коутиньо

"Барселона" может подписать ОбамеянгаФото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" хочет совершить трансфер габонского форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "блауграна" готова включить в сделку по нападающему бразильского хавбека Филиппе Коутиньо.

Напомним, что ранее каталонский клуб из-за финансовых проблем покинул аргентинский нападающий Лионель Месси, который подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

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