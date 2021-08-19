"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"

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"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"Фото: инстаграм Арамбарри/Автор неизвестен

"Барселона" заинтересована в подписании уругвайского хавбека "Хетафе" Мауро Арамбарри, сообщает AS.

По информации источника, спортивный директор каталонского гранда Рамон Плэйнс ведет переговоры о трансфере футболиста и может закрыть сделку до закрытия текущего трансферного окна.

Отмечается, что "Барселона" не единственный клуб, который заинтересован в переходе одной из главных звезд "Хетафе". За ним наблюдают представители "Атлетико", "Севильи" и "Валенсии". "Хетафе" не намерен продавать игрока меньше чем за 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Арамбарри сыграл за "Хетафе" один матч в Ла Лиге.

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