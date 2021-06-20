"Барселона" может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Как сообщает AS, нападающий сборной Португалии и "Айнтрахта" Андре Силва может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации источника, "Айнтрахт" готов расстаться с бомбардиром за 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за португальским нападающим следят "Атлетико", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем сезоне игрок сыграл 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 29 голов.

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