"Барселона" может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

1 Теги барселонаандре силва

"Барселона" может подписать одного из лучших бомбардиров БундеслигиФото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Как сообщает AS, нападающий сборной Португалии и "Айнтрахта" Андре Силва может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации источника, "Айнтрахт" готов расстаться с бомбардиром за 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за португальским нападающим следят "Атлетико", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем сезоне игрок сыграл 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 29 голов.

Также не пропустите: Сафонов прокомментировал свой дебют в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Очень понравился вчера в матче с фрицами. Было бы не плохо его прикупить Барсе.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" нацелился на нападающего сборной Украины

"Милан" нацелился на нападающего сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов